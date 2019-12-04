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В Крыму впервые по конкурсу назначили главу регионального Минобразования

Ранее Валентина Лаврик возглавляла "Симферопольскую академическую гимназию"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. По итогам впервые проведенного в республике конкурса "Твое правительство" министром образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, сообщил в среду на своей странице во "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

В октябре Аксенов в соцсетях анонсировал кадровый проект "Твое правительство", победитель которого станет членом совета министров Крыма. Кандидаты присылали короткие видеопрезентации с рассказами о себе, писали эссе, а также проходили тестирование. На кадровый конкурс поступили 124 заявки от претендентов из Крыма и Севастополя, а также Санкт-Петербурга, Краснодарского и Пермского краев, Вологодской, Липецкой, Омской, Пензенской, Самарской, Тюменской, Челябинской областей, Башкирии и Татарстана.

"Министром образования, науки и молодежи назначена Валентина Васильевна Лаврик, ранее возглавлявшая муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Симферопольская академическая гимназию", - написал Аксенов. 50-летняя Лаврик является заслуженным учителем Крыма и Украины, возглавляет гимназию с 2014 года.

Аксенов добавил, что подписал указы еще на пятерых министров правительства. В частности, свои посты сохранили министры имущественных и земельных отношений Анна Анюхина, транспорта Сергей Карпов, культуры Арина Новосельская, строительства и архитектуры Михаил Храмов. Должность министра экономического развития республики занял 33-летний Дмитрий Шеряко, который ранее занимал должность заместителя руководителя министерства финансов республики.

Глава региона уточнил, что 5 декабря будут названы имена всех членов совета министров, новый состав которого, согласно законодательству, формируется после выборов главы республики, прошедших в сентябре 2019 года. Все члены правительства Крыма после вступления в должность Аксенова сложили полномочия и продолжают исполнять обязанности до официального назначения нового состава.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСевастополь
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