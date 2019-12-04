Путин сообщил, что Вучич принял приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что его сербский коллега Александар Вучич принял приглашение приехать в Москву на юбилей Победы 9 мая 2020 года.

"В следующем году будет отмечаться важная для всех нас дата - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров.

Путин подчеркнул: "Мы также будем рады видеть сербских военных в числе участников парада на Красной площади".