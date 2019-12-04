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Кризис в Сирии

Вершинин обсудил со спецпредставителем Великобритании по Сирии ситуацию в республике

Стороны также затронули несколько региональных сюжетов ближневосточной повестки дня

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в среду обсудил со спецпредставителем МИД Великобритании по Сирии Мартином Лонгденом положение дел в арабской республике и региональную проблематику. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсужден ряд страновых и региональных сюжетов ближневосточной повестки дня с акцентом на комплекс вопросов урегулирования в Сирийской Арабской Республике", - отметили в министерстве.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".

Теги
СирияВеликобританияРоссияКризис в Сирии
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