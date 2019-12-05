Слуцкий назвал задержание СБУ единоросса Кучерявого "политической местью" крымчанам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил "политической местью" и "охотой за крымчанами" задержание Службой безопасности Украины (СБУ) члена севастопольского регионального отделения "Единой России" Игоря Кучерявого.

"Задержание СБУ члена "Единой России" Игоря Кучерявого - политическая месть. Киев продолжает охоту за крымчанами, отказавшимися признать антиконституционный переворот в 2014 году и подчиниться кровавой хунте [экс-президента Украины Петра] Порошенко", - написал Слуцкий в четверг в своем Telegram-канале.

В этом контексте парламентарий напомнил, что за воссоединение Крыма с Россией уголовные дела возбуждены против 6 тыс. граждан РФ - жителей полуострова, о чем говорил вернувшийся из украинского политзаключения Кирилл Вышинский, выступая 22 ноября на расширенном заседании комитета по международным делам, где обсуждались вопросы защиты прав россиян за рубежом. "Это реальная проблема", - констатировал депутат.

Слуцкий пообещал, что в Госдуме будут "пристально следить за ситуацией" с задержанием Кучерявого и готовы оказать "все необходимое содействие по парламентской линии".

В среду СБУ сообщила о задержании Кучерявого. В четверг уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай заявил о его освобождении. По словам Буцая, об этом ему рассказала жена Кучерявого. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации со стороны правоохранительных органов.

На сайте севастопольского отделения "Единой России" уточняется, что Кучерявый - член регионального политического совета севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия", координатор проекта "Безопасные дороги" в Севастополе. В отделении агентству сообщили, что также проверяют информацию о задержании Кучерявого.