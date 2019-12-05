Аксенов переназначил глав Минздрава и МЧС в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Министром здравоохранения Республики Крым переназначен Игорь Чемоданов, министром чрезвычайных ситуаций - Сергей Шахов, занимавшие эти посты до начала масштабного обновления органов власти в регионе. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Подписал указы о назначении министров здравоохранения и чрезвычайных ситуаций. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правительства Республики Крым. Министром здравоохранения Республики Крым назначен Игорь Чемоданов, чрезвычайных ситуаций - Сергей Шахов", - написал Аксенов.

45-летний Игорь Чемоданов с 2001 года работал сосудистым хирургом кардиологического отделения Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко, в 2006 году стал заместителем главврача по хирургической помощи Городской клинической больницы № 6 скорой помощи Симферополя, а в 2010 году возглавил крымский "Центр крови". Министерством здравоохранения Крыма Чемоданов руководит с 11 июля 2019 года.

64-летний Сергей Шахов работает в органах пожарной охраны с конца 70-х годов. В 2011 году возглавил Главное управление МЧС в Крыму, а с июля 2014 года стал министром чрезвычайных ситуаций республики.

Все члены правительства Крыма в сентябре после вступления в должность Аксенова сложили полномочия и продолжают исполнять обязанности до официального назначения нового состава. В октябре глава региона в соцсетях анонсировал кадровый проект "Твое правительство", победитель которого станет членом совета министров Крыма. Кандидаты присылали короткие видеопрезентации с рассказами о себе, писали эссе, а также проходили тестирование. Накануне были назначены первые шесть министров, в том числе новые главы Минобразования и Минэкономразвития региона.