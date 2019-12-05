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Кризис на Украине

Лавров заявил, что нормализация отношений с Украиной зависит от Киева

Россия готова к конструктивному диалогу, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, однако вопрос в том, хотят ли этого в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому информационному агентству Askanews.

"Главный вопрос, хочет ли нормализации отношений с нашей страной сама Украина. Мы не раз заявляли, что интересам двух государств не отвечает конфронтация. В Москве готовы к конструктивному диалогу с Киевом, - отметил глава МИД РФ. - Дело за украинской стороной".

Лавров напомнил, что Россия, как это общеизвестно, никогда не являлась и не является стороной конфликта в Донбассе. "Российский статус в контактной группе - такой же, как у ОБСЕ. А в нормандском формате - такой же, как у Франции и Германии, - продолжил он. - Для преодоления внутриукраинского кризиса требуется выполнение одобренного резолюцией 2202 СБ ООН минского комплекса мер во всей его совокупности и полноте".

"Таким образом, ключ к урегулированию находится в Киеве. Именно киевские власти должны, наконец, наладить прямой и устойчивый диалог с Донецком и Луганском", - резюмировал российский министр.

9 декабря в Париже состоится саммит нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция), где будет обсуждаться урегулирование в Донбассе.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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