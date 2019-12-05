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Небензя на ланче в Белом доме посетовал, что там нет русской комнаты

Американский президент в ответ пообещал позаботиться об этом
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Александр Щербак/ТАСС
Описание
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Постпред России при ООН Василий Небензя на ланче у президента США Дональда Трампа в четверг в шутку констатировал, что в Белом доме нет русской комнаты, хотя есть китайская. Трамп в ответ пообещал позаботиться об этом.

Глава американской администрации принимал представителей ряда стран при Всемирной организации. На обеде присутствовали представители государств постоянных и непостоянных членов СБ ООН. Встреча состоялась в связи с тем, что в декабре председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Соединенным Штатам.

Перед Небензей кратко выступила посол Польши, заметив, что ее страна скоро покинет Совбез. Президент США похвалил Варшаву за оборонные расходы в размере 2% ВВП в рамках обязательств НАТО.

"Василий Небензя, постоянный представитель России в СБ ООН. Мы не выйдем из СБ ООН когда-либо", - взял слово российский дипломат, рассмешив всех. "Я надеюсь", - ответил Трамп.

"Спасибо за прием и ваше фантастическое гостеприимство. Спасибо за экскурсию по Белому дому, - продолжил Небензя. - Мы видели китайскую комнату, но не видели русской. Может быть, это совершенно секретно, и мы не нашли". "Мы позаботимся об этом", - пообещал Трамп.

Теги
СШАРоссияКитайПольшаНебензя, Василий АлексеевичТрамп, Дональд
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