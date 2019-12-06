Зюганов считает, что ситуация в Гонконге идет по сценарию "цветных революций"

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. События в Гонконге развиваются по сценарию "цветных революций", цель которых - максимальная дестабилизация ситуации. Об этом заявил в пятницу ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который находится в Китае во главе партийной делегации.

"Вот попытка "раскачать" Гонконг совершенно очевидно идет по сценарию "цветных революций". Их цель одна - максимально дестабилизировать ситуацию", - сказал Зюганов.

По его словам, Россия и Китай должны максимально поддерживать друг друга, поскольку это способствует решению проблем накопившихся у обеих стран. "Главными врагами США объявили коммунистов Китая и Российскую Федерацию, Иран и так далее", - отметил он.

"В мире есть две страны, которые им мешают по-прежнему господствовать и диктовать свои условия, грабить другие страны. Это Российская Федерация, которая имеет огромный военно-политический потенциал и в состоянии противостоять любым военно-политическим вызовам. Американцы понимают, что мы в состоянии их уничтожить. В научно-техническом отношении Китай уже наступает им на пятки, а по многим показателям их обходит. Они боятся потерять свою передовую роль в новейших технологиях", - сказал лидер КПРФ.

В Пекине Зюганов встретился с членом постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи. Подписан меморандум о межпартийном сотрудничестве.

В начале лета в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжают антиправительственные выступления, которые периодически сопровождаются блокированием транспорта, насилием, беспорядками и актами вандализма. Радикалы в масках совершали многочисленные погромы и поджоги на станциях метро.