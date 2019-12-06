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Песков: РФ против трансграничного правового преследования США россиян

Представитель Кремля отметил, что Москва готова к сотрудничеству с Вашингтоном в борьбе с киберпреступностью

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Москва выступает против трансграничного преследования россиян со стороны США, но готова к сотрудничеству с Вашингтоном в борьбе с киберпреступлениями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявление Госдепартаментом награды в $5 млн за информацию, которая поможет задержать россиянина Максима Якубца. Этого гражданина РФ американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp.

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"Российская сторона неоднократно предлагала сотрудничество [в борьбе с киберпреступлениями], и эти наши предложения, к сожалению, натыкались на глухую стену нежелания и непонимания", - подчеркнул представитель Кремля. "Мы традиционно выступаем против трансграничного преследования российских граждан со стороны США", - добавил он.

По словам Пескова, Москва считает преступления в киберсфере очень серьезными, совершившие их люди должны нести заслуженное наказание. "Мы традиционно выступаем за сотрудничество в расследовании подобных преступлений и поимке преступников, но в данном случае о сотрудничестве речь не идет не по нашей вине", - отметил представитель Кремля.

Министерство юстиции США 5 декабря объявило о том, что Максим Якубец обвиняется в рассылке вредоносного программного обеспечения и в попытке украсть $220 млн с банковских счетов. Как утверждает Вашингтон, Якубец также оказывал непосредственное содействие российскому правительству. Минфин США утверждает, что этот человек по состоянию на 2017 год работал в ФСБ России, а в апреле 2018 года якобы находился в процессе получения разрешения от ФСБ на работу с российскими секретными документами.

В новость были внесены изменения (13:41 мск) — добавлена информация по тексту.

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СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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