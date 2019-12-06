Посол РФ: России и Британии нужно восстановить сотрудничество, существовавшее до кризиса

МОСКВА, 6 декабря./ТАСС/. Россия и Великобритания должны работать над восстановлением сотрудничества, которое существовало до кризиса в отношениях двух стран, а также развивать совместные проекты. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" новый посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"У нас есть совместные проекты, и их надо развивать, например, такие, как борьба с терроризмом. Здесь наши интересы близки и сходятся. Нам необходимо восстановить те каналы, которые существовали до кризиса. Это в интересах обеих стран", - сказал он.

Келин подчеркнул, что инициатором ухудшения в двусторонних отношениях зачастую выступает Великобритания, а РФ каждый раз выражала готовность возобновления связей.

На вопрос об обвинениях российской стороны по делу Скрипалей, посол заявил, что новой информации нет.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали, по версии британской стороны, подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. При этом специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.