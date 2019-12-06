Лавров и спецпосланник ООН по Сирии обсудили работу Конституционного комитета

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен подтвердили в пятницу на встрече в Риме неприемлемость навязывания временных ограничений для выработки предложений по конституционной реформе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Было выражено общее мнение в пользу содействия налаживанию устойчивого и плодотворного диалога между сирийцами без внешнего вмешательства и навязывания временных ограничений для выработки ими таких консолидированных предложений по конституционной реформе, которые пользовались бы максимально широкой поддержкой со стороны сирийского народа, - отметили в министерстве. - Состоялся обмен мнениями по положению дел в конституционном комитете после его запуска и по итогам двух сессий редакционной комиссии в Женеве".

В дипведомстве добавили, что на встрече также обсуждались вопросы подготовки и проведения очередной международной встречи по Сирии в астанинском формате 10-11 декабря в Нур-Султане.

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями. Первое заседание комитета состоится 30 октября.

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