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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Постпред РФ заявил, что участники ядерной сделки с Ираном привержены ее выполнению

По словам Михаила Ульянова, это подтвердило прошедшее заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Участники Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по ядерной сделке привержены реализации соглашения. Об этом сообщил в пятницу постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Последнее в 2019 году заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий подтвердило, что, несмотря на все расхождения и трудности, ее участники едины в своей поддержке и приверженности ядерной сделке. Это главный вывод, вытекающий из сегодняшних дискуссий", - написал Ульянов в Twitter.

В центре внимания участников заседания - шаги Тегерана по сокращению обязательств в рамках сделки (предыдущий этап пришелся на начало ноября, следующий ожидается в начале января), реализация проекта по перепрофилированию центра обогащения урана в Фордо в научный центр, новые санкции США против иранской ядерной программы, которые вступают в силу 15 декабря.

Россию на встрече представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. В преддверии заседания он заявил, что проблемы вокруг иранской ядерной сделки накапливаются и ситуация с обеспечением ее жизнеспособности в итоге может приобрести необратимый характер.

Теги
ИранГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей АлексеевичУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
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