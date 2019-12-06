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Посол в Великобритании: на саммите НАТО подтвердилась политика двойного подхода к России

Андрей Келин также сообщил, что Россия все еще не получила ответа от США и Европы на предложение о введении моратория на размещение ракет средней и малой дальности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Участники саммита НАТО в Лондоне подтвердили концепцию двойного подхода в отношении России. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается России, то здесь, как и раньше, была подтверждена политика двойного подхода, - сказал он. - Этой политике вообще много-много лет, надо сказать: военное давление и поддержание диалога. Диалога очень мало, а военного давления много".

По словам Келина, Россия все еще не получила ответа от США и Европы на предложение о введении моратория на размещение ракет средней и малой дальности. "Ни готовности изучить это, ни вступить в серьезные переговоры. Я бы не сказал, что отмахнулись от этого предложения. Но вот сейчас, когда был очень подходящий для этого момент, чтобы всерьез завязать диалог, этого, к сожалению, не произошло", - подчеркнул посол.

Как он отметил, направленность саммита НАТО в этом году определялась попыткой сгладить противоречия между странами - участницами альянса. "Хотя за день до самого саммита здесь была проведена конференция, где все эти противоречия и муссировались", - добавил Келин.

Саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса, состоялся 3-4 декабря в Лондоне. Государства, входящие в организацию, в очередной раз назвали Россию одной из главных угроз своей безопасности и призвали к усилению ее сдерживания и улучшению диалога с ней.

В сентябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, включая Китай. Однако, как отмечали представители НАТО и США, они не видят смысла в моратории, поскольку Россия уже якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности. В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что НАТО не желает отвечать на российскую инициативу.

Теги
ВеликобританияРоссияКелин, Андрей Владимирович
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