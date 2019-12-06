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Кризис в Сирии

Лавров: возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры наиболее важны для Сирии

Глава МИД также подчеркнул важность продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом, особенно в Идлибе

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Содействие возвращению беженцев и восстановление разрушенной инфраструктуры - сейчас первоочередные задачи для Сирии, помощь в решении гуманитарных проблем необходимо оказывать без политизации. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Мы подчеркнули важность продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом, особенно в Идлибе, где по-прежнему "Хайат Тахрир аш-Шам" [одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра"] правит бал, и особо отметили, что сейчас на первый план выходит работа по содействию возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, восстановлению разрушенной войной инфраструктуры, - отметил глава МИД РФ. - Мы призываем мировое сообщество оказывать содействие в решении острых гуманитарных проблем в Сирии без политизации, без дискриминации и без предварительных условий".

Лавров обратил внимание на то, что в ходе переговоров стороны подтвердили также приверженность выполнению резолюции 2254 Совета Безопасности ООН по сирийскому урегулированию и приветствовали начало работы Конституционного комитета Сирии. "Сегодня у меня состоялась встреча с Гейром Педерсеном, специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии, - сказал министр. - Он в целом настроен достаточно оптимистично и имеет, по-моему, неплохие планы, как дальше выстраивать работу конституционного комитета".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияИталияРоссияКризис в СирииДи Майо, Луиджи
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