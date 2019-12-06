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Путин обсудил с Нетаньяху вопросы российско-израильского взаимодействия по Сирии

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении обсудили в пятницу в телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху.

"Обсужден целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учетом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль. Кроме того, были затронуты вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении", - сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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