Лавров: меморандум РФ и Турции позволил властям Сирии расширить контроль над территорией

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Сочинский меморандум России и Турции дал возможность сирийскому правительству существенно расширить контроль над территорией арабской республики. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции "Средиземноморские диалоги".

"Мне кажется, это существенно стабилизировало ситуацию. Как минимум это уже точно позволило расширить, существенно расширить контроль законного сирийского правительства над территорией своей собственной страны", - сказал он.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.