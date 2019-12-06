МИД РФ отмечает необходимость совместных усилий по сохранению проектов в Фордо и Араке

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Делегация РФ на встрече по иранской ядерной сделке в Вене отметила необходимость усилий участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по сохранению проектов в Фордо и Араке. Об этом в пятницу сообщается на сайте МИД РФ.

"С российской стороны была особо отмечена острая необходимость сопряжения усилий остающихся участников СВПД для поддержания жизнеспособности всеобъемлющих договоренностей по иранской ядерной программе и созданию защищенной среды для реализации таких важных элементов Плана действий, как реконфигурация объекта в Фордо под производство стабильных изотопов и модернизация реактора в Араке", - говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что единственным препятствием восстановлению заложенного в СВПД баланса является "деструктивная антииранская линия США, которые в одностороннем порядке отказались от выполнения своей части ядерной сделки, одобренной резолюцией СБ ООН 2231, и мешают ее реализации остающимися сторонами".

6 декабря в Вене состоялось заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по вопросу выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий во иранской ядерной программе (СВПД). Россию на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

5 декабря компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") проинформировала Тегеран о приостановке работы над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг в Фордо для производства стабильных изотопов в медицинских целях. 6 ноября Иран в рамках очередного этапа сокращения своих добровольных обязательств по СВПД начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо. В связи с этим США объявили о восстановлении 15 декабря санкций в отношении Фордо.

О ядерной сделке

В 2015 году постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия выработали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Также Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранская сторона разрушила ядро этого реактора.

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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