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Рябков сообщил, что консультации по стратегической стабильности с США пока не ожидаются

Замминистра иностранных дел отметил, что "у нас нет никаких согласований этой темы"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новый раунд консультаций по стратегической стабильности между Россией и США пока не согласован. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я не собираюсь ни на какие консультации с США, у нас нет никаких согласований этой темы. Мы это увидели, но ничего конкретного за этим не стоит, - сказал он, комментируя заявление представителя Госдепартамента на этой неделе о том, что раунд консультаций может состояться в ближайшее время. - Это трескотня, сотрясение воздуха, попытка продать публике, в том числе США, то, чего нет".

"По большому счету, они должны сначала обратиться к нам, сделать нам те или иные конкретные предложения в виде дат, в виде повестки дня, по формату. Потом мы это должны согласовать, как положено, а потом уже объявлять", - добавил дипломат.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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