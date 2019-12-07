Медведев не исключил, что Украина вновь будет участвовать в мероприятиях СНГ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев советует руководству Украины не уклоняться от встреч в формате СНГ. В интервью программе "Вести в субботу" председатель российского правительства отказался считать фантастической ситуацию, когда представители Украины вновь будут участвовать в мероприятиях СНГ.

"Никогда не говори "никогда". Тем более что Украина не вышла из СНГ. Мы не знаем, что будет в будущем", - объяснил он.

По мнению главы кабинета министров, "участие в международных форматах - это полезная вещь". "Лучше участвовать в таких встречах, чем уклоняться от них. Это позволяет решать накопившиеся вопросы. Ведь все проблемы в современном мире от недопонимания", - уверен Медведев.