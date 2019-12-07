Эксперт: Украина пытается размыть "нормандскую" повестку саммита в Париже

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Саммит в "нормандском формате", который пройдет в понедельник в Париже, будет долгим, поскольку Украина старается любыми способами размыть повестку встречи. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС высказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

По его словам, в целом для встречи нет четкой повестки. "Ожидания от встречи скромные и сводятся больше к тому, что состоится встреча, которую так, вроде бы, долго ждали и [к которой] стремились на Украине во время выборов нынешнего президента [Владимира] Зеленского. Но после выборов (21 апреля 2019 года состоялся второй тур президентских выборов - прим. ТАСС) почему-то резко охладели", - сказал эксперт.

"На самом деле очевидно, что Украина стремится размыть "нормандскую" повестку, включая туда то вопросы газового транзита, то Крым, то еще какие-либо посторонние вопросы, не относящиеся к конфликту на востоке Украины, - убежден Безпалько. - Для Киева сама эта встреча является скорее поводом, чем целью. А для Москвы - это демонстрация доброй воли, демонстрация того, что РФ стремится идти навстречу в любых вопросах, но в определенных пределах".

Эксперт выразил сомнение, что на встрече будут приняты важные решения. "Украина стремится уйти от тех решений, которые лежат на поверхности и зафиксированы в минских соглашениях. Россия настаивает, чтобы Киев вел прямые переговоры с Луганском и Донецком, Германия и Франция заинтересованы, чтобы началось урегулирование, чтобы облегчить или отменить вовсе санкционный режим в отношении РФ, наладить экономическое взаимодействие и избавиться наконец-то от убытков, - пояснил он. - У всех разные цели, но надеяться на достижение крупных результатов по итогам встречи Париже я бы не стал".

"Переговоры будут не столь тяжелыми, сколь длинными, и, скорее всего, четких решений принято не будет, - подчеркнул эксперт. - Киев всячески не хочет выполнять минские соглашения, стремясь либо отменить их путем замены разных пунктов, либо [изменения] порядка их исполнения, либо новыми мерами (муниципальная стража, введение миротворцев и т. д.)".

"Если Украину не устраивают минские соглашения, пусть Киев официально из них выйдет и возьмет на себя всю ответственность за отказ от мирного урегулирования", - резюмировал Безпалько.

9 декабря лидеры "нормандской четверки" соберутся на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.