Эксперт: США в ближайшее время усилят давление на Венесуэлу и Никарагуа

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены усилить давление на власти Венесуэлы и Никарагуа, на эти планы, в частности, указывают действия стран Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП, известен как Пакт Рио). Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников.

"За Венесуэлу США возьмутся в самое ближайшее время, - отметил он. - Неслучайно они оживили Пакт Рио, договор о взаимопомощи, этот так называемый латиноамериканский НАТО, потому что он предусматривает возможность вторжения в другую страну коллективных сил стран Латинской Америки".

По словам аналитика, США намерены при помощи стран пакта "размыть свою ответственность за вмешательство" во внутренние дела Венесуэлы.

Кроме того, Пшеничников указал на то, что США постараются спровоцировать смещение президента Никарагуа Даниэля Ортеги. "У них этот эксперимент очень удачно сработал в Боливии, - продолжил он. - Я думаю, что в Никарагуа надо ждать в ближайшее время очередных "майданов", как это было в прошлом году".

При этом эксперт констатировал, что в Боливии, где в ноябре президент Эво Моралес ушел в отставку, назвав ситуацию в стране госпереворотом, обстановка стабилизировалась, и вряд ли в ближайшее время там произойдут сильные изменения.

"У США получилось там все, что они задумали, - добавил Пшеничников. - Они скинули тот режим, который им там мешал, сейчас будут те выборы, на которых каждый кандидат устраивает американцев".

Как предположил собеседник агентства, после выборов в Боливии установится режим, который будет действовать в интересах американских корпораций, а те в свою очередь станут активно осваивать природные ресурсы страны.

Во вторник страны - участницы Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП, известен как Пакт Рио) приняли решение запретить въезд на свою территорию президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также еще 28 чиновникам его администрации. В санкционный список, помимо Мадуро, вошли глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, вице-президент Делси Родригес, председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, министр обороны Владимир Падрино Лопес и другие.