После трехлетнего перерыва в Париже состоится саммит "нормандской четверки"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Лидеры "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), созданного в первые же месяцы вооруженного конфликта в Донбассе для урегулирования ситуации на востоке Украины, соберутся в понедельник в Париже впервые после трехлетнего перерыва.

По итогам последней встречи "нормандской четверки", состоявшейся 19 октября 2016 года в Берлине, главам МИД Германии, России, Украины и Франции было поручено разработать "дорожную карту" по выполнению минских соглашений. В ней должны были быть подробно расписаны действия сторон, их последовательность и временные рамки, включая ключевые положения о политическом урегулировании - проведении в регионе выборов и законодательном закреплении особого статуса в регионе.

Однако задание это выполнить не удалось. Киев занял позицию блокирования минских соглашений, после чего почти по всем направлениям забуксовала работа контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, а мирный процесс, по сути, оказался прерван на три года.

Украина отказалась не только выполнять, но даже обсуждать политическую повестку минских соглашений. Киев продолжал ужесточать экономическую блокаду, которая препятствовала решению самых насущных проблем жителей Донбасса. Сторонам удавалось лишь время от времени договариваться о прекращении огня, после чего интенсивность стрельбы снижалась лишь на короткое время, чтобы потом возобновиться с новой силой. Плюс было проведено несколько обменов пленными, причем преимущественно не в рамках Контактной группы, а благодаря прямым контактам представителя Киева Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эксперты заговорили о кризисе "нормандского формата", который перестал играть роль ведущей переговорной площадки мирного процесса. Инициативу на какое-то время перехватили США, назначившие специального представителя Госдепартамента по Украине, а Киев попытался подменить реализацию минских соглашений идеей ввода в Донбасс некоей миротворческой миссии под эгидой ООН.

Вновь о необходимости созыва "нормандского саммита" на Украине заговорили лишь после победы на президентских выборах весной нынешнего года Владимира Зеленского. Он пришел к власти на обещаниях урегулировать конфликт и принести мир в страну и с первых дней поднял вопрос о новой встрече. Москва условием саммита поставила требование выполнить сначала те решения, которые были приняты на встречах еще в 2015 - 2016 годах: развести войска на трех пилотных участках, зафиксировать согласие Киева на политическое урегулирование по "формуле Штайнмайера", а также согласовать параметры итогового документа.

И вот, спустя полгода, несмотря на активное противодействие радикальных сил, Киев сумел выполнить эти условия.

Точки соприкосновения

Уже сам по себе созыв саммита, не собиравшегося три года, воспринимается многими экспертами и наблюдателями как прорыв в процессе урегулирования. Дата 9 декабря выглядит как некий рубеж. Решение целого ряда вопросов в Киеве прямо откладывают на "после саммита". Верховная рада, несмотря на стремительно приближающийся дедлайн, в ожидании решений "нормандской четверки" не обсуждает новый закон об особом статусе республик Донбасса, в рамках контактной группы приостановилась работа по подготовке к обмену пленными, не начинаются переговоры о дальнейшем разведении сил.

Зеленский в преддверии саммита неоднократно заявлял, что "очень серьезно готовится к этой встрече", что хотел бы достичь "реальных результатов". Глава МИД Вадим Пристайко говорит о готовности Киева к "разумному компромиссу" и стремлении "привезти домой прогресс, которого украинцы так давно хотят".

Уже известно и то, что проект итогового документа согласован. И хотя содержание документа стороны не раскрывают, его основные положения, как дал понять директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, полностью лежат в русле минских соглашений.

В позициях участников саммита достаточно точек соприкосновения. Это не вызывающие принципиальных разногласий проблемы освобождения пленных, долгосрочного действенного перемирия, дальнейшего отведения сил и средств от линии соприкосновения.

О своем желании конструктивно решать эти задачи президент Украины заявлял не раз. "Для меня важно, чтобы мы достигли согласия по срокам возвращения всех украинских пленных", - сказал Зеленский, отвечая 20 ноября во время поездки в Станицу Луганскую на вопрос журналистов о своих ожиданиях от нормандского саммита. А за несколько дней до поездки в Париж он заявил, что рассчитывает вернуть удерживаемых лиц домой уже до Нового года.

Следующий вопрос, по словам Зеленского, - вопрос перемирия. Необходимо "не фейковое прекращение огня, а серьезное перемирие с понятными сроками и обязательствами", отмечал он.

Рассчитывает президент также поднять тему дальнейшего отвода войск. "Это очень сложный вопрос, - сказал он незадолго до саммита. - Поэтому мы сейчас об этом пока не говорим. Мы будем говорить об этом на встрече "четверки".

Киев: противоречивая позиция

Тем не менее остаются вопросы, по которым заявленные в публичной плоскости подходы Киева заведомо не могут встретить понимания Москвы. На самом высоком уровне на Украине продолжают звучать заявления, которые противоречат и букве, и духу подписанных пять лет назад мирных соглашений. Так, глава СНБО недавно выступил с инициативой депортировать нелояльное население Донбасса. Глава МИД предложил урегулировать ситуацию на востоке Украины с помощью НАТО. А сам Зеленский во всех выступлениях и интервью продолжает настаивать на проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках лишь после передачи под контроль Украины участка госграницы с РФ.

"Это самый деликатный вопрос, без сомнения. Согласно тому, что было написано в минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий", - сказал Зеленский в опубликованном на прошлой неделе интервью французской газете Le Monde и пообещал поднять этот вопрос 9 декабря в Париже.

Нет ясности и с позицией Киева по закону об особом статусе Донбасса. Формально срок действия этого закона, на практике так и не вступившего в силу, истекает 31 декабря. В Киеве ранее заявляли о необходимости принять некий новый документ. В Москве в этом увидели угрозу отступления от минских договоренностей. В конце концов в последних заявлениях на эту тему в Киеве пообещали продлить ныне существующий закон, а потом доработать его с учетом результатов "нормандской встречи".

При этом очевидно, с какими трудностями предстоит столкнуться властям Украины в случае попытки реализовать меры политического урегулирования в соответствии с минскими соглашениями. Три парламентские партии ("Европейская солидарность" во главе с Петром Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука), располагающие в Раде 64 голосами из 225, избранных по партийным спискам, в преддверии встречи в Париже созвали в Киеве "майдан", в ходе которого потребовали от президента не пересекать "красные линии" и придерживаться прежнего курса Киева времен Порошенко: "никакой федерализации", "никаких компромиссов", "никаких выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до... установления контроля над государственной границей". Акция, получившая названия "Красные линии для Зе", прошла без происшествий и собрала в центре Киева около 8 тыс. человек. Еще одна акция началась в воскресенье вечером у офиса президента, ее организаторы заявили, что она продлится до тех пор, пока не станет понятно, чем завершится встреча в Париже.

Москва: ключ к урегулированию находится в Киеве

В Москве видят всю противоречивость позиции Киева. Отдавая должное искреннему стремлению Зеленского к миру, который сумел за первые полгода у власти решить вопросы, не решавшиеся годами, Москва обозначает свои "красные линии", за которые не готова переступить она.

И главным барьером здесь остается категорическое неприятие любых попыток Киева уйти от выполнения минских соглашений или пересмотреть их. Как заявлял Чеснаков, именно Москва потребовала согласовать итоговый документ саммита заранее, "чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки минских соглашений".

Президент РФ Владимир Путин в одном из недавних выступлений отметил, что в Киеве постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования в Донбассе Москва считает "неприемлемыми и контрпродуктивными". "Например, сейчас звучат все чаще и чаще тезисы о том, что минские соглашения должны быть пересмотрены, а принятый Радой, парламентом страны, закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим", - напомнил он.

В Москве напоминают, что закон об особом статусе - составная часть минских соглашений. "Решение... дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом в Москве не устают напоминать, что прямой диалог с республиками Донбасса является основополагающим принципом урегулирования. "Рассчитываем, что предстоящий в Париже саммит в "нормандском формате" придаст импульс реализации мира. Ключевым элементом урегулирования - от этого никуда не уйти - остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском", - подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров на прошлой неделе на заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ в Братиславе.

В любом случае в ходе предстоящих переговоров в Париже Россия, по словам Лаврова, рассчитывает, по крайней мере, понять, как "после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского" сам украинский лидер видит движение к реализации одобренного "нормандской четверкой" мирного плана.

"Я думаю, там президент Зеленский должен будет очень подробно изложить, как он видит свои действия по выполнению минских договоренностей. Потому что им альтернативы нет, об этом говорят все наши партнеры, включая Евросоюз, включая Соединенные Штаты", - сказал министр.

При этом Лавров в преддверии встречи еще раз напомнил, что Россия никогда не являлась и не является стороной конфликта в Донбассе. "Российский статус в контактной группе - такой же, как у ОБСЕ. А в "нормандском формате" - такой же, как у Франции и Германии. Для преодоления внутриукраинского кризиса требуется выполнение одобренного резолюцией 2202 СБ ООН минского комплекса мер во всей его совокупности и полноте. Таким образом, ключ к урегулированию находится в Киеве, - подчеркнул он. - Именно киевские власти должны, наконец, наладить прямой и устойчивый диалог с Донецком и Луганском".

Осторожные прогнозы

Противоречивость позиции Киева вынуждает экспертов быть крайне осторожными в прогнозах результатов предстоящего саммита. Обращают внимание звучащие как с украинской, так и с российской стороны призывы не завышать ожиданий от парижской встречи.

"Коммюнике является очень дипломатическим. Я вам откровенно скажу, этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей", - сказал о проекте итогового документа вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный", - заявил в свой очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко. - Это не будет "Минск-3". По словам министра, на сегодняшний момент документ предусматривает лишь фиксацию достижений и только нацеливает переговорные команды на подготовку следующих инициатив. "Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех", - перечислил Пристайко. - Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств".

В Кремле также считают преждевременными любые разговоры о результатах будущих переговоров. "Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда "нормандская четверка" соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он тоже предлагает не ждать многого от парижской встречи. "Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - отмечал он. "Вместе с тем есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - подчеркивал представитель Кремля.

По словам Пескова, к предстоящей встрече в Париже в Кремле относятся со сдержанным оптимизмом. "Потому что лидеры уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение, - сказал он на прошлой неделе в интервью телеканалу "Дождь". - Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки, скажем, для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны".

На саммите в Париже, сообщил Песков, никакого соглашения принято не будет, но "некий документ - пока рано говорить, как он будет назван, - возможно, будет принят по итогам встречи". "Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но можно ожидать, что в нем будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", - сказал пресс-секретарь президента.

Двусторонние встречи

По словам Пескова, на полях саммита планируются также отдельные встречи Путина - и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и с Зеленским.

С последним, как ожидается, российский лидер может обсудить в двустороннем формате, в том числе, проблемные аспекты газовых переговоров РФ и Украины. Темой беседы тет-а-тет российского лидера с французским коллегой может стать, помимо прочего, вопрос о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности - ранее Макрон ответил на послание Путина, содержащее соответствующий призыв, и выразил готовность к диалогу на этот счет.

О возможных темах беседы президента РФ с канцлером ФРГ стороны напрямую не сообщали. Встреча пройдет на фоне высылки Берлином в начале декабря двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества властей РФ по делу об убийстве гражданина Грузии в столице ФРГ летом этого года. По мнению самой Меркель, данный случай не повлияет на саммит в "нормандском формате", хотя "с точки зрения двусторонних отношений [с Россией], это событие". На вопрос, намерена ли Меркель обсудить эту тему с Путиным в Париже, она ответила: "Мы вам сообщим, о чем там поговорим".

Ожидания в Европе

В целом в европейских столицах отмечают, что предстоящие в Париже переговоры пройдут на фоне стремления Парижа и Берлина изменить тон в отношении Москвы. Так, Франция и Германия поддержали летом возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. После встречи с Путиным Макрон на совещании французских послов прямо заявил о необходимости "переосмыслить отношения с Россией", указав на ее принадлежность к Европе.

Принимая в конце ноября в Париже генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Макрон указал, что "верит в более сильный европейский суверенитет и поэтому считает необходимым строить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе". "Создание такой архитектуры требует ясности в наших отношениях с Россией", - подчеркнул он.

По мнению главы исследовательского центра Института международных и стратегических отношений Жана де Глиниасти, итоги саммита будут способствовать началу отмены санкций, введенных Евросоюзом в отношении России. "В случае позитивных результатов саммита в Париже мы, безусловно, вступим в цикл отмены санкций", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом, по его мнению, такая отмена будет, скорее всего, поэтапной. Таким образом, это позволит запустить сам процесс еще до полного выполнения Минских соглашений.