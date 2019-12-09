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Кризис на Украине

Эксперт: обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом возможен до конца года

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, это может произойти ближе к Рождеству

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса по формуле "всех установленных на всех установленных" может произойти до конца этого года. Такое мнение в понедельник озвучил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Обмен всех установленных на всех установленных - да, вполне возможно, по этой формуле можно ожидать до конца года, ближе к Рождеству", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Последний крупный обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда передала 233 задержанных и получила 73 человека. Стороны заявляли о готовности продолжить этот процесс, но с тех пор он не проводился.

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