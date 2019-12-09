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Акции протеста во Франции

МИД России призвал Францию соблюдать права человека во время протестов "желтых жилетов"

Среди протестующих все более заметную роль играют сторонники радикально настроенных группировок, отметили в ведомстве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия призывает французские власти не нарушать права и свободы граждан во время выступлений сторонников движения "желтые жилеты". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ в Facebook.

"Хотелось бы надеяться, что официальный Париж, так охотно критикующий ситуацию с правами человека в других странах, наконец вспомнит о первоочередной обязанности правительства гарантировать соблюдение прав и свобод собственных граждан", - заявили в дипведомстве.

Как отметили в министерстве, среди протестующих все более заметную роль играют сторонники радикально настроенных группировок, чьи действия "носят провокационный, хулиганский характер". "Со своей стороны французские власти в попытке подавить беспорядки испробовали на населении все виды репрессивных методов воздействия: от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов", - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что от действий полиции пострадали не только манифестанты, но и освещавшие события журналисты, в том числе российские. Критические замечания в отношении действий французских правоохранительных органов высказываются с трибун ООН и Совета Европы, напомнили на Смоленской площади. "К сожалению, в Париже не прислушались и к этим комментариям. В ответах профильных французских ведомств читалось лишь раздражение необходимостью оправдываться стране с "укоренившейся традицией уважения прав человека и основных свобод", - добавили в министерстве.

Первая волна протестов образовавшегося в соцсетях движения "желтых жилетов" захлестнула Францию 17 ноября 2018 года. Тогда число участников манифестаций по всей Франции составило 282 тыс. человек. Первоначально "желтые жилеты" протестовали против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Впоследствии список требований расширился и охватил все сферы жизни общества: от экономики и сферы труда до системы образования и экологии, а также внутренней и внешней политики. В декабре 2018 года президент Франции Эмманюэль Макрон принял ряд мер в ответ на требования манифестантов. Тем не менее протестное движение продолжается, его участники требуют отставки главы государства и кабинета министров.

Теги
РоссияФранцияАкции протеста во Франции
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