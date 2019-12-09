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МИД России призвал не использовать права человека как повод для вмешательства в дела стран

Москва всегда указывала на недопустимость применения политики двойных стандартов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Москва призывает мировое сообщество избегать использование темы прав человека в политических и экономических интересах. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в Международный день прав человека.

"Вызывает сожаление политика ряда стран, нацеленная на задействование вопросов прав человека в своих узких конъюнктурных политических и экономических интересах, в том числе для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Россия всегда выступала против таких подходов, указывала на безальтернативность конструктивного международного сотрудничества в правозащитной сфере, на недопустимость применения политики двойных стандартов, необходимость должного уважения национальных, культурных и исторических особенностей развития государств", - говорится в тексте.

В МИД РФ отметили, что Россия рассматривает стандарты и принципы Всеобщей декларации прав человека, международных пактов о правах человека и универсальных правозащитных инструментов в качестве "незыблемого фундамента современного международного режима защиты прав человека". "Убеждены, что эффективное осуществление странами своих международных обязательств в рамках существующих инструментов возможно только на принципах диалога и сотрудничества с привлечением всех заинтересованных сторон в процесс выработки и принятия решений в правозащитной сфере", - подчеркнули на Смоленской площади.

В документе добавили, что именно такими принципами РФ будет руководствоваться в случае своего избрания в состав Совета ООН по правам человека на период 2021-2023 годов, выборы в который состоятся осенью 2020 года в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Убеждены, что избрание России в этот важный межправительственный орган ООН будет способствовать налаживанию конструктивного диалога по всему спектру международной правозащитной повестки дня", - заключили в министерстве.

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Россия
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