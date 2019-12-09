Источник в МИД РФ: администрация Трампа до сих пор игнорировала саботаж "Минска" Украиной

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа до сих пор закрывала глаза на попытки украинских властей саботировать выполнение минских соглашений. Об этом в понедельник перед визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон заявил ТАСС источник в МИД РФ.

"В отношении Украины администрация президента США Дональда Трампа до сих пор действовала по инерции, оставшейся от Барака Обамы, закрывая глаза на саботаж Киевом минских договоренностей. В Вашингтоне поощряли реваншистские устремления украинской "партии войны" поставками вооружений, активно поддерживали религиозный раскол страны", - отметил собеседник агентства.

В российском министерстве, приводя в пример ситуацию в Венесуэле, указали на то, что в международных делах Соединенные Штаты "по-прежнему делают ставку на навязывание своей воли остальным игрокам". "Добиваясь смещения законного главы государства Николаса Мадуро, они задействуют самые разные средства - от экономического удушения до угроз применения военной силы. Одновременно истерично требуют удалить российских военных специалистов, которые периодически приезжают в рамках двустороннего соглашения по ВТС от 2001 года", - напомнил собеседник.

Глава МИД России 10 декабря посетит Вашингтон, где встретится с Трампом и американским госсекретарем Майклом Помпео.