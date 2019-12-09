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Источник в МИД РФ: агрессия США в отношении Ирана чревата дестабилизацией в регионе

Конфронтационная линия Вашингтона в отношении Тегерана вызывает у Москвы серьезную озабоченность, сообщил источник

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Бряцание оружием у границ Ирана в сочетании с агрессивной риторикой США чревато дестабилизацией ситуации на всем Ближнем Востоке. Об этом заявил в понедельник ТАСС источник в МИД РФ в преддверии визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как отметил собеседник агентства, конфронтационная линия Вашингтона в отношении Тегерана вызывает у Москвы серьезную озабоченность. "Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы, необоснованный санкционный нажим США на Иран и прямое бряцание оружием возле его границ в сочетании с угрожающей риторикой чреваты дестабилизацией всего Ближнего Востока", - пояснили на Смоленской площади.

Теги
СШАИранРоссия
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