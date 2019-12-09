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Источник в МИД: ФБР усилило давление на россиян, проживающих в США

Россиян, проживающих в США, подозревают в нелояльности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Давление ФБР на россиян, проживающих в Соединенных Штатах, заметно усилилось. Об этом заявил в понедельник ТАСС источник в МИД РФ в преддверии визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон.

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"ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности, - сказал собеседник агентства. - В июле 2018 года в Вашингтоне только за свой российский паспорт была арестована Мария Бутина, которой на волне русофобской истерики приписали политический лоббизм".

В российском дипведомстве также обратили внимание на продолжающиеся аресты и похищения граждан России американскими спецслужбами в третьих странах. По данным источника, с 2008 года зафиксировано 53 таких случая.

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