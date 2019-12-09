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Чижов: в ЕС развернута охота на ведьм в отношении защитников прав русскоязычных граждан

Постпред России при ЕС заявил, что "в ряде стран ЕС проводится возведенное в разряд государственной политики планомерное и целенаправленное выдавливание русского языка из всех сфер жизни"

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Полномасштабная охота на ведьм в отношении защитников прав русскоязычных граждан развернута в отдельных странах Евросоюза. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, выступая на проходящем в понедельник в Европарламенте 13-м Европейском русском форуме.

"В ряде стран ЕС развернута достойная времен маккартизма охота на ведьм против тех, кто мужественно встает на защиту попранных прав русскоязычного населения", - сказал он.

"Приходится констатировать, что в ряде стран ЕС проводится возведенное в разряд государственной политики планомерное и целенаправленное выдавливание русского языка из всех сфер жизни, - отметил Чижов. - Таким образом в Евросоюзе, несущем в мир идеи либерализма и разнообразия, регулярно нарушаются основополагающие права русскоязычного населения. Во многих странах Евросоюза принимаются законы, грубо нарушающие защищенные многосторонними конвенциями языковые и образовательные права нацменьшинств. Все это подается как меры по защите государственных языков этих стран, пострадавших, как это преподносится в их новейшей мифологии, от тяжкого наследия СССР".

Дипломат подчеркнул, что "как недопустимо укреплять свою безопасность за счет других, так и невозможно выстраивать собственную идентичность за счет других". "Убежден, что идентичность народа базируется на созидании, а не на отрицании и разрушении", - указал он.

Европейский русский форум проводится в Европарламенте на ежегодной основе. Он организован евродепутатом от Латвии Мирославом Митрофановым. В форуме принимают участие европейские и российские депутаты, дипломаты, общественные и религиозные деятели, ученые и журналисты, представители русского зарубежья в странах ЕС.

Теги
РоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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