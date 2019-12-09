Чижов: поиски российской "дезинформации" и "пятой колонны" в ЕС дошли до абсурда

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Поиски российской "пропаганды и дезинформации" в Евросоюзе и попытки борьбы с ними дошли до абсурда. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, выступая на проходящем в понедельник в Европарламенте 13-м Европейском русском форуме.

"Невозможно не обращать внимания на факты дискриминации русскоязычных СМИ в ЕС. Имею в виду преследования под предлогом борьбы с раздуваемой здесь угрозой российской дезинформации. Ситуация порой доходит до абсурда, инструментами кремлевской пропаганды объявляются российские мультфильмы и юмористические передачи", - констатировал он.

"Не менее тревожный сигнал, все чаще звучащий здесь, в Брюсселе, - начать активный поиск "пророссийской пятой колонны" в странах ЕС. Это путь в никуда. Остается надеяться, что здравый смысл возобладает. Мы постоянно привлекаем внимание профильных структур ЕС к вышеупомянутым фактам, в ответ нам лукаво указывают на исключительную компетенцию стран-членов в этих вопросах", - отметил Чижов. Он подчеркнул, что ЕС, по сути, игнорирует факты дискриминации прав русскоязычного меньшинства в ряде государств сообщества.

Европейский русский форум проводится в Европарламенте на ежегодной основе. Он организован евродепутатом от Латвии Мирославом Митрофановым. В форуме принимают участие европейские и российские депутаты, дипломаты, общественные и религиозные деятели, ученые и журналисты, представители русского зарубежья в странах ЕС.