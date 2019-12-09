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Слуцкий: проект резолюции о реагировании на нарушения членов СЕ пока не сбалансирован

Глава комитета Госдумы по международным делам уточнил, что пока проект резолюции позволяет принимать решения без воли большинства

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Проект резолюции о создании механизма реагирования на нарушение уставных обязательств странами Совета Европы (СЕ) пока не сбалансирован и позволяет принимать решения без воли большинства. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В Париже приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) по политическим вопросам и демократии, которая рассмотрела ключевой на сегодняшний день вопрос создания механизма реагирования на нарушение уставных обязательств страной - членом Совета Европы. Специальный доклад, подготовленный лидером группы социалистов Франком Швабе (ФРГ), предполагает введение дополнительной совместной трехсторонней процедуры [Генсек - Комитет министров СЕ - ПАСЕ]. Ожидается, что он будет рассмотрен на январской сессии Ассамблеи в Страсбурге", - рассказал Слуцкий, заметив, что обсуждение было напряженным.

"Пока нельзя сказать, что проект резолюции носит сбалансированный характер", - отметил он. Депутат пояснил, что "ряд пунктов, равно как и положений меморандума, по-прежнему размывает решения сессии КМСЕ о равноправии всех стран - членов Совета Европы, принятых в мае в Хельсинки, и позволяет достаточно произвольно назначать "провинившиеся государства". "Так, для запуска механизма реагирования требуются, в частности, голоса одной трети парламентариев ПАСЕ от списочного состава представителей национальных делегаций (108 из 324). Российская сторона предлагала повысить этот порог вдвое - до двух третей, однако соответствующая поправка была отклонена на Политкоме", - отметил Слуцкий.

Он уточнил, что "речь идет о возможности приостановления членства или даже исключения того или иного государства из Совета Европы", поэтому, по мнению российской стороны, "голосование по судьбе такой страны должно максимально отражать волю большинства, а не превращаться в дополнительный санкционный инструмент политической борьбы или "облегченного выведения" из состава самой широкоохватной организации на европейском пространстве".

"Убеждены, что трехсторонний механизм должен быть выдержан в духе хельсинских договоренностей и в реальности не допускать ущемления прав государств - членов Совета Европы. Будем продолжать работать с политическими группами и пытаться донести нашу точку зрения до конструктивного большинства ПАСЕ", - резюмировал Слуцкий.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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