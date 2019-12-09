Врио вице-губернатора возглавит представительство Владимирской области при кабмине РФ

ТАСС, 9 декабря. Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Михаил Коротаев возглавит представительство администрации региона при правительстве РФ вместо ушедшего на пенсию Вячеслава Климанова. Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации Владимирской области.

"С 10 декабря 2019 года представительство администрации Владимирской области при правительстве Российской Федерации возглавит временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Михаил Коротаев. Указ об этом сегодня подписал губернатор Владимир Сипягин", - говорится в сообщении.

Коротаев родился в 1965 году в Кургане. Окончил Московский институт экономики и культуры и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Работал в представительстве Республики Башкортостан при президенте РФ, в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, председателем комитета по труду и занятости населения администрации Московской области, заместителем губернатора и председателя правительства Орловской области, советником губернатора Владимирской области.

Вице-губернатор Владимирской области Вячеслав Климанов, возглавляющий представительство региона при правительстве РФ, ушел в отставку по собственной инициативе 6 декабря в связи с уходом на пенсию. Климанов был назначен на пост вице-губернатора 5 декабря 2018 года. До этого он в течение почти семи лет работал в аппарате Законодательного собрания Владимирской области.