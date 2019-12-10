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Министром транспорта на Сахалине назначили коммерческого директора авиакомпании "Аврора"

Валерий Спиченко приступит к исполнению обязанностей на новой должности с 17 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Коммерческий директор авиакомпании "Аврора" Валерий Спиченко получил должность министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе правительства региона.

"Новый министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области [Валерий Спиченко] имеет большой опыт руководства крупными транспортными предприятиями. При непосредственном участии Валерия Спиченко дальневосточная авиакомпания "Аврора" вышла в лидеры региональных авиакомпаний России", - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы, к исполнению обязанностей на новой должности Спиченко приступит с 17 декабря.

Валерий Спиченко родился 30 сентября 1966 года. Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. В начале своей карьеры работал инженером, затем занимал различные должности в предприятиях авиационной сферы. В авиакомпании "Аврора", которая входит в группу "Аэрофлот", Спиченко проработал 17 лет.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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