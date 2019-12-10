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Кризис в Сирии

Делегации России и Сирии проводят консультации в Нур-Султане

Делегацию РФ возглавляют спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин

НУР-СУЛТАН, 10 декабря. /ТАСС/. Делегации России и сирийских властей проводят во вторник двустороннюю встречу в рамках 14-го раунда переговоров по урегулированию в Сирии, который стартовал в столице Казахстана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Делегацию РФ возглавляют спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Как и в прошлый раз, сирийская делегация прибыла в Нур-Султан под руководством постоянного представителя страны в ООН Башара Джаафари. В состав правительственной делегации САР также входит посол Сирии в Москве Риад Хаддад.

Консультации начались около 12:00 местного времени (09:00 мск) и проходят за закрытыми дверями.

Встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) проходит в столице Казахстана 10 и 11 декабря.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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