Комитет Совфеда направит письмо Орешкину в связи с неявкой представителя МЭР на заседание

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам направит письмо министру экономического развития РФ Максиму Орешкину в связи с неявкой представителя министерства на заседание комитета для обсуждения вопроса о ходе сопряжения строительства Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Соответствующее поручение дал во вторник первый зампред комитета Владимир Джабаров, председательствующий на заседании.

Согласно повестке расширенного заседания комитета, на рассмотрение этого вопроса был приглашен заместитель министра экономического развития РФ Тимур Максимов.

"К сожалению, я так понимаю, что нет представителя Минэкономразвития. Я прошу аппарат [комитета по международным делам] подготовить письмо на имя министра Орешкина, потому что мы считаем недопустимым, когда не отзываются на приглашение комитета, рассматривающего профильный вопрос. Здесь сидят сенаторы, которые по статусу являются также федеральными министрами", - сказал Джабаров.

Он обратил внимание на то, что в последнее время зачастую министерства направляют на рассмотрение значимых вопросов в Совете Федерации представителей ниже уровня, чем того требует ситуация, а именно сотрудников департаментов, заместителей и начальников отделов. "Сейчас вообще никого нет", - возмутился сенатор.

Парламентарий напомнил, что это требование председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, чтобы на рассмотрении вопросов и законов присутствовали либо министры, либо в крайнем случае их заместители.