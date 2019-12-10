{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Косачев представляет Россию на инаугурации нового президента Аргентины

Президентские выборы в стране прошли 27 октября. Победу одержал Альберто Фернандес

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев представляет Россию на инаугурации нового президента Аргентины Альберто Фернандеса, которая пройдет во вторник в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил первый зампред комитета Владимир Джабаров.

"Глава комитета [по международным делам Константин Косачев] находится в Аргентине. Он представляет Россию на инаугурации нового президента Аргентинской республики", - сказал Джабаров, открывая заседание комитета во вторник.

Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября. Победу одержал кандидат от левоцентристской коалиции Фернандес, заручившийся поддержкой 47,82% избирателей (для победы кандидату необходимо набрать более 45% голосов). Политик вступит в должность главы государства 10 декабря.

Основными пунктами его программы являются введение стратегического планирования и определение приоритетов в экономике в целях более эффективного управления ресурсами, обеспечение импортозамещения, стимулирование государственных компаний, финансирование социальных программ, создание рабочих мест и повышение зарплат.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичАргентинаРоссия
Реклама на ТАСС
Россия и Турция не считают необходимым расширять зону безопасности в Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС