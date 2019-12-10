МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев представляет Россию на инаугурации нового президента Аргентины Альберто Фернандеса, которая пройдет во вторник в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил первый зампред комитета Владимир Джабаров.

"Глава комитета [по международным делам Константин Косачев] находится в Аргентине. Он представляет Россию на инаугурации нового президента Аргентинской республики", - сказал Джабаров, открывая заседание комитета во вторник.

Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября. Победу одержал кандидат от левоцентристской коалиции Фернандес, заручившийся поддержкой 47,82% избирателей (для победы кандидату необходимо набрать более 45% голосов). Политик вступит в должность главы государства 10 декабря.

Основными пунктами его программы являются введение стратегического планирования и определение приоритетов в экономике в целях более эффективного управления ресурсами, обеспечение импортозамещения, стимулирование государственных компаний, финансирование социальных программ, создание рабочих мест и повышение зарплат.