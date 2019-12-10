{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит "нормандской четверки" в Париже

Чеснаков не исключил возможность срывов и провокаций при разведении сил в Донбассе

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков при этом отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо выполнять минские соглашения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что сохраняется возможность провокаций и срыва процесса разведения сил на юго-востоке Украины. Он выступил во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

"Во многом это зависит от действий украинской стороны, которая отказалась в итоге от пункта, по которому разведение осуществлялось бы по всей линии соприкосновения, это очень показательная история. Это означает, что можно ожидать разного рода срывов и провокаций, как это уже было неоднократно, когда разводили войска в районе Петровского, Золотого и Станицы Луганской", - сказал он.

По словам Чеснакова, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо выполнять минские соглашения.

"Ему [Зеленскому] нужно разъяснять свою позицию, говорить о необходимости установления мира в Донбассе и так далее, - продолжил он. - И самое важное - выполнять минские соглашения, не ждать когда его в очередной раз вызовут в Париж, Берлин и заставят подписать очередное коммюнике, а последовательно, четко фиксировать позиции в сфере безопасности и политической части, пытаться уравновешивать каждый шаг, который касается безопасности, вопросами политики".

В понедельник в Париже состоялся саммит "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). В ходе переговоров, длившихся в общей сложности более семи часов, президент РФ Владимир Путин призвал увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения на юго-востоке Украины. Итоговый документ саммита включает обязательство участников обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договоренность поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Теги
УкраинаРоссияСаммит "нормандской четверки" в Париже
Реклама на ТАСС
Главой Сыктывкара стала и.о. руководителя администрации Наталья Хозяинова
За нее голоса отдали 23 депутата из 25 голосующих
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС