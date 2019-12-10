Чеснаков не исключил возможность срывов и провокаций при разведении сил в Донбассе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что сохраняется возможность провокаций и срыва процесса разведения сил на юго-востоке Украины. Он выступил во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

"Во многом это зависит от действий украинской стороны, которая отказалась в итоге от пункта, по которому разведение осуществлялось бы по всей линии соприкосновения, это очень показательная история. Это означает, что можно ожидать разного рода срывов и провокаций, как это уже было неоднократно, когда разводили войска в районе Петровского, Золотого и Станицы Луганской", - сказал он.

По словам Чеснакова, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо выполнять минские соглашения.

"Ему [Зеленскому] нужно разъяснять свою позицию, говорить о необходимости установления мира в Донбассе и так далее, - продолжил он. - И самое важное - выполнять минские соглашения, не ждать когда его в очередной раз вызовут в Париж, Берлин и заставят подписать очередное коммюнике, а последовательно, четко фиксировать позиции в сфере безопасности и политической части, пытаться уравновешивать каждый шаг, который касается безопасности, вопросами политики".

В понедельник в Париже состоялся саммит "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). В ходе переговоров, длившихся в общей сложности более семи часов, президент РФ Владимир Путин призвал увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения на юго-востоке Украины. Итоговый документ саммита включает обязательство участников обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договоренность поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.