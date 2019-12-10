В МИД заявили, что Россия приглашает ЕС присоединиться к Большому Евразийскому партнерству

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Инициатива Большого Евразийского партнерства открыта для ЕС, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский. Он выступил на заседании комитета Совета Федерации по международным делам "О ходе реализации принятых решений и договоренностей по сопряжению строительства Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Один пояс - один путь" в контексте усилий по формированию Большого Евразийского партнерства между государствами - членами ЕАЭС, ШОС и АСЕАН".

"Наша инициатива носит максимально гибкий характер, она открыта в том числе и для ЕС, и его государств - членов. Мы никогда не закрывались от них, мы просим рассмотреть возможность подключения к нашей инициативе", - сказал он.

По его словам, в ЕС проявляется определенный интерес. "Президент Франции Эмманюэль Макрон некоторое время назад вспомнил об идее де Голля большой Евразии от Лиссабона до Владивостока. Будем это приветствовать, поощрять", - сказал Барский.