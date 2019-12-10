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Рапота сообщил о готовности соглашения Москвы и Минска о признании виз

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии добавил, что ожидается решение глав государств

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз готово, ожидается решение глав государств. Об этом заявил во вторник журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

"Соглашение по взаимному признанию виз уже готово. Остается поставить какие-то завершающие точки на уровне глав государств. Так что мы ждем этого момента", - сказал он.

Проект данного соглашения предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию. Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, но этого до сих пор не произошло. Как позже заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, Москва и Минск могут подписать данный документ до конца года.

Вопрос отмены роуминга 

Рапота призвал при рассмотрении вопроса отмены роуминга между двумя странами учесть интересы и операторов связи, и пользователей.

"Мы пока продвинулись в общем понимании, что это [отменять роуминг] надо делать. Министерства связи между собой работают над этим достаточно плотно. Сейчас вопрос уперся в интересы операторов связи, экономические интересы, что тоже вполне естественно", - сказал он во вторник журналистам.

По словам Рапоты, сейчас необходимо "гармонизировать бизнес-интересы и интересы граждан". "Я думаю, что мы должны оптимистично смотреть на решение этого вопроса", - добавил он.

Россия и Белоруссия обсуждают возможность отмены роуминга с декабря 2018 года. Российские операторы связи заявляли, что готовы отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии при выравнивании ставок на интерконнект (межсетевая связь между операторами).

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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