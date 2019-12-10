Рапота сообщил о готовности соглашения Москвы и Минска о признании виз

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз готово, ожидается решение глав государств. Об этом заявил во вторник журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

"Соглашение по взаимному признанию виз уже готово. Остается поставить какие-то завершающие точки на уровне глав государств. Так что мы ждем этого момента", - сказал он.

Проект данного соглашения предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию. Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, но этого до сих пор не произошло. Как позже заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, Москва и Минск могут подписать данный документ до конца года.

Вопрос отмены роуминга

Рапота призвал при рассмотрении вопроса отмены роуминга между двумя странами учесть интересы и операторов связи, и пользователей.

"Мы пока продвинулись в общем понимании, что это [отменять роуминг] надо делать. Министерства связи между собой работают над этим достаточно плотно. Сейчас вопрос уперся в интересы операторов связи, экономические интересы, что тоже вполне естественно", - сказал он во вторник журналистам.

По словам Рапоты, сейчас необходимо "гармонизировать бизнес-интересы и интересы граждан". "Я думаю, что мы должны оптимистично смотреть на решение этого вопроса", - добавил он.

Россия и Белоруссия обсуждают возможность отмены роуминга с декабря 2018 года. Российские операторы связи заявляли, что готовы отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии при выравнивании ставок на интерконнект (межсетевая связь между операторами).