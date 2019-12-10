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ЦИК России планирует заслушать доклад Мосгоризбиркома по выборам 8 сентября

Докладчиками заявлены председатель ЦИК Элла Памфилова и заместитель председателя столичного избиркома Юрий Ермолов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании 11 декабря планирует заслушать доклад заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова по итогам организации и проведения выборов в Мосгордуму, которые прошли 8 сентября.

Как сообщается на сайте комиссии во вторник, первым пунктом повестки заседания стоит вопрос "о некоторых аспектах итогов избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской думы седьмого созыва, состоявшимся 8 сентября 2019 года". Докладчиками заявлены председатель ЦИК Элла Памфилова и Ермолов.

Выборы состоялись в 45 одномандатных округах, в трех из них была экспериментальная возможность электронного голосования. Было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Участвовали кандидаты от партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

Явка на выборах составила 21,77%. Депутаты Мосгордумы зарегистрировали четыре фракции и одно депутатское объединение. Фракция "Справедливая Россия" насчитывает троих депутатов, во фракцию "Единая Россия" вошли 19 депутатов, в постоянном депутатском объединении "Моя Москва" пять членов, фракция КПРФ насчитывает 13 членов. Также вновь создана фракция партии "Яблоко", в ее составе четыре депутата.

Теги
Россия
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