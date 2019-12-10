Госдума ввела штрафы за неисполнение предписаний приставов по обеспечению безопасности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за неисполнение предписаний судебных приставов в тех случаях, когда это может повлечь угрозу жизни или здоровью людей.

Речь, в частности, идет о требованиях, связанных с обеспечением противопожарной и промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, о требованиях в области строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В случае неисполнения предписания штраф для граждан может составить от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, как и для предпринимателей, работающих без образования юридического лица.

Штраф для юридических лиц может составить от 1 млн до 3 млн рублей. Деятельность юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица в случае нарушения также может быть приостановлена на срок до 90 суток.