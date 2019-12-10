Песков: четких планов о возможных дополнительных встречах Путина и Лукашенко пока нет

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Конкретных планов проведения дополнительной встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, помимо предстоящей 20 декабря в Санкт-Петербурге, пока нет. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас пока четких планов нет <…> Пока ориентируемся на [проведение встречи] 20-го числа в Санкт-Петербурге", - сказал Песков, комментируя слова белорусского лидера о том, что главы двух государств могут встретиться после 20 декабря еще раз до конца года.