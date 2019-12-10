Песков сообщил, что Путин и Эрдоган планируют телефонный разговор в ближайшие дни

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планируют в ближайшие дни провести телефонный разговор. Это подтвердил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В ближайшие дни такой телефонный разговор состоится, идет его подготовка", - сказал представитель Кремля, комментируя слова Эрдогана о том, что он хочет обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Ливии.

Как отметил Песков, позиция РФ по Ливии хорошо известна. "Россия поддерживает отношения со всеми сторонами внутриливийского военно-политического театра и выступает в первую очередь за то, чтобы сами стороны конфликта проявили волю к договоренности. И Россия приветствует все инициативы, которые могут способствовать урегулированию в этой стране", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отметив, что ситуация в Ливии была подорвана "благодаря известным военным действиям известных альянсов".

В понедельник глава Турции заявил, что еще до предстоящей встречи с Путиным в Стамбуле 8 января он хотел бы провести с российским лидеров телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Эрдоган выразил надежду, что "Путин пересмотрит [свою позицию] относительно Хафтара".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два правительства: международно признанный кабмин Сараджа (ПНС) и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый силами Хафтара. В апреле командующий ЛНА объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные главе ПНС военизированные формирования запустили кампанию "Вулкан гнева". Продолжающееся до сих пор противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.