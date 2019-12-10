{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков сообщил, что Путин и Эрдоган планируют телефонный разговор в ближайшие дни

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом отметил, что Москва приветствует все инициативы, которые могут способствовать урегулированию ситуации в Ливии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планируют в ближайшие дни провести телефонный разговор. Это подтвердил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В ближайшие дни такой телефонный разговор состоится, идет его подготовка", - сказал представитель Кремля, комментируя слова Эрдогана о том, что он хочет обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Ливии.

Как отметил Песков, позиция РФ по Ливии хорошо известна. "Россия поддерживает отношения со всеми сторонами внутриливийского военно-политического театра и выступает в первую очередь за то, чтобы сами стороны конфликта проявили волю к договоренности. И Россия приветствует все инициативы, которые могут способствовать урегулированию в этой стране", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отметив, что ситуация в Ливии была подорвана "благодаря известным военным действиям известных альянсов".

В понедельник глава Турции заявил, что еще до предстоящей встречи с Путиным в Стамбуле 8 января он хотел бы провести с российским лидеров телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Эрдоган выразил надежду, что "Путин пересмотрит [свою позицию] относительно Хафтара".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два правительства: международно признанный кабмин Сараджа (ПНС) и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый силами Хафтара. В апреле командующий ЛНА объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ на это лояльные главе ПНС военизированные формирования запустили кампанию "Вулкан гнева". Продолжающееся до сих пор противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Саммит "нормандской четверки" в Париже
В Кремле надеются, что встреча Путина с Зеленским "станет хорошим началом" для их диалога
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Париже у президентов России и Украины во время их первого знакомства была достаточно конструктивная беседа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС