Лавров и Помпео проводят встречу в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео в эти минуты началась в американской столице.

Протокольная часть переговоров заняла не больше минуты. Лавров и Помпео вместе со своими делегациями уже сели за стол переговоров, когда в зал вошли журналисты. Просьбы представителей американских СМИ ответить на несколько вопросов на тему предстоящей встречи остались без ответа.

Как ожидается, глава МИД РФ и госсекретарь США пообщаются с журналистами после переговоров. Затем Лавров будет принят президентом США Дональдом Трампом.