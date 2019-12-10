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Лавров и Помпео проводят встречу в Вашингтоне

Глава МИД России и госсекретарь США после переговоров проведут пресс-конференцию

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео в эти минуты началась в американской столице.

Протокольная часть переговоров заняла не больше минуты. Лавров и Помпео вместе со своими делегациями уже сели за стол переговоров, когда в зал вошли журналисты. Просьбы представителей американских СМИ ответить на несколько вопросов на тему предстоящей встречи остались без ответа.

Как ожидается, глава МИД РФ и госсекретарь США пообщаются с журналистами после переговоров. Затем Лавров будет принят президентом США Дональдом Трампом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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