Матвиенко: парламенты РФ и Вьетнама проконтролируют процесс согласования ряда соглашений

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган договорились взять на контроль процесс согласования ряда двусторонних соглашений, в том числе о взаимных поездках граждан и об организованном наборе вьетнамцев для работы в России. Об этом глава верхней палаты парламента РФ сообщила во вторник журналистам по итогам встречи с председателем парламента Вьетнама.

"Мы обсудили и нерешенные проблемы. В частности, по соглашениям о взаимных поездках граждан, об организованном наборе жителей Вьетнама для работы в России и другие. И договорились, что и с вьетнамской, и с российской стороны будет ускорено согласование, мы возьмем этот вопрос на контроль", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что эти вопросы очень важны для двух стран, так как быстрыми темпами растет количество туристов из России во Вьетнам и вьетнамских граждан, которые приезжают в РФ с целью туризма или на работу. "Нужно создать правовые условия для эффективного пребывания как вьетнамцев в России, так и россиян во Вьетнаме", - подчеркнула спикер Совфеда, добавив, что в прошлом году более 600 тыс. туристов из России посетили Вьетнам.

Матвиенко также заявила, что развитие стратегического сотрудничества с Вьетнамом, "базирующееся на дружбе, взаимопонимании и взаимном уважении, является ключевым направлением внешней политики РФ". Она добавила, что в последние годы российско-вьетнамские отношения развиваются очень динамично и находятся на подъеме.

Председатель верхней палаты парламента РФ сообщила, что на встрече обсуждался весь комплекс развития сотрудничества между двумя странами, в том числе в экономической, инвестиционной, культурной, гуманитарной и образовательной сферах. Матвиенко подчеркнула, что Нгуен Тхи Ким Нган в России знают "как большого друга", она много делает для углубления и расширения взаимоотношений двух стран.