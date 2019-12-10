Лавров: Россия рассчитывает на возобновление диалога между США и КНДР

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что диалог между Пхеньяном и Вашингтоном по проблематике денуклеаризации Корейского полуострова будет возобновлен. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Мы убеждены, что этот политический процесс необходимо активно поддерживать. Ключевую роль играет прямой диалог между США и Пхеньяном, - сказал Лавров. - Мы выступаем за его возобновление и уверены, что диалог может принести результат, исключительно если он будет развиваться на основе встречных шагов".

Запуск политического процесса

Министр указал на то, что при обсуждении выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР необходимо обращать внимание только на применение санкционного режима, но и на запуск политического процесса по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

"Нельзя требовать от Северной Кореи сделать все и сразу и лишь потом вернуться к вопросам обеспечения ее безопасности, снятия санкций и прочего, - сказал глава МИД РФ. - Гуманитарная ситуация в Северной Корее требует срочных шагов, которые позволили бы понять готовность мирового сообщества не только требовать выполнять условия резолюции, но и реагировать на абсолютно легитимные экономические и гуманитарные нужды КНДР".

При этом Лавров обратил внимание на то, что даже поставщики, чьи товары не подпадают под ограничительные меры в отношении Пхеньяна, боятся работать с КНДР, потому что опасаются, что могут быть за это наказаны.

"Конечно, мы призываем руководство Северной Кореи к сдержанности и рассчитываем, что условия для возобновления диалога будут созданы", - резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Переговоры США и КНДР

В конце нынешнего года истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале текущего года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось.

Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.