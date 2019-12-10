{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев обсудит со спикером парламента Вьетнама вопросы двустороннего сотрудничества

Делегация парламента Вьетнама находится с официальным визитом в России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган обсудят в среду в Москве вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В частности, Медведев и Нгуен Тхи Ким Нган рассмотрят взаимодействие РФ и Вьетнама в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях, а также ход реализации совместных проектов.

Делегация парламента Вьетнама находится с официальным визитом в России по приглашению Совета Федерации с 8 декабря и пробудет в стране до 12 декабря. В ходе поездки председатель Национального собрания провела встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пригласив ее посетить республику в 2020 году. По словам Нгуен Тхи Ким Нган, стороны договорились поддерживать регулярный обмен делегациями между Нацсобранием и Совфедом, а также между провинциями Вьетнама и субъектами РФ. Матвиенко, в свою очередь, сообщила, что договорилась с коллегой взять на контроль процесс согласования ряда двусторонних соглашений, в том числе о взаимных поездках граждан и об организованном наборе вьетнамцев для работы в России.

Председатель вьетнамского парламента также побывала в Татарстане, где встретилась с президентом республики Рустамом Миннихановым. По итогам этой встречи пресс-служба главы региона сообщила, что Вьетнам намерен купить в России еще два фрегата "Гепард" для нужд министерства национальной обороны страны. Ранее Зеленодольский судостроительный завод им. Горького уже поставил Ханою четыре фрегата этого типа.

Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2018 году достиг $4,5 млрд, что на 30% больше, чем в 2017 году. Одним из основных направлений взаимодействия между Москвой и Ханоем остается сотрудничество в нефтегазовой сфере.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичМинниханов, Рустам НургалиевичРоссияВьетнамТатарстан
Реклама на ТАСС
Лавров на встрече с Помпео подтвердил готовность Москвы продлить действие СНВ-III
Глава МИД России сообщил, что Москва по-прежнему предлагает Вашингтону сделать заявление о недопустимости ядерной войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС