Медведев обсудит со спикером парламента Вьетнама вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган обсудят в среду в Москве вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В частности, Медведев и Нгуен Тхи Ким Нган рассмотрят взаимодействие РФ и Вьетнама в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях, а также ход реализации совместных проектов.

Делегация парламента Вьетнама находится с официальным визитом в России по приглашению Совета Федерации с 8 декабря и пробудет в стране до 12 декабря. В ходе поездки председатель Национального собрания провела встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пригласив ее посетить республику в 2020 году. По словам Нгуен Тхи Ким Нган, стороны договорились поддерживать регулярный обмен делегациями между Нацсобранием и Совфедом, а также между провинциями Вьетнама и субъектами РФ. Матвиенко, в свою очередь, сообщила, что договорилась с коллегой взять на контроль процесс согласования ряда двусторонних соглашений, в том числе о взаимных поездках граждан и об организованном наборе вьетнамцев для работы в России.

Председатель вьетнамского парламента также побывала в Татарстане, где встретилась с президентом республики Рустамом Миннихановым. По итогам этой встречи пресс-служба главы региона сообщила, что Вьетнам намерен купить в России еще два фрегата "Гепард" для нужд министерства национальной обороны страны. Ранее Зеленодольский судостроительный завод им. Горького уже поставил Ханою четыре фрегата этого типа.

Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2018 году достиг $4,5 млрд, что на 30% больше, чем в 2017 году. Одним из основных направлений взаимодействия между Москвой и Ханоем остается сотрудничество в нефтегазовой сфере.