Лавров: США поддержали идею Путина создать двусторонний консультативный деловой совет

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Вашингтон заинтересован в российско-американском консультативном деловом совете, с инициативой о создании которого выступил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Соединенные Штаты.

"Мы обсуждали сегодня, как идет рассмотрение принципиальной договоренности президентов, которая была достигнута в Хельсинки в прошлом году по предложению Владимира Путина, имея в виду создание консультативного делового совета, в который вошли бы лидеры частного бизнеса по 7-10 человек с каждой стороны, совета, который пользовался бы поддержкой и Москвы, и Вашингтона, который вырабатывал бы прагматичные, ориентированные на взаимную выгоду договоренности о проекте в экономической, инвестиционной сфере. Наши коллеги сказали, что они эту идею поддерживают и по поручению президента [США Дональда] Трампа уже формируют свою конкретную реакцию на нее", - сказал глава МИД РФ.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки.