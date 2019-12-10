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Новый президент Аргентины принял приглашение посетить Россию

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил, что приход нового правительства Аргентины активизирует отношения между двумя странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес, вступивший в должность во вторник, выразил желание воспользоваться приглашением президента России Владимира Путина посетить РФ. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

"Господин Фернандес с благодарностью принял это приглашение и просил передать президенту РФ, что сделает все от него зависящее, чтобы этим приглашением воспользоваться", - сказал парламентарий журналистам.

По его словам, российская сторона надеется, что визит может состояться уже в 2020 году. "Понятно, что все будет зависеть и от физических возможностей, от планирования, от договоренностей по дипломатической линии", - добавил Косачев, который представлял Россию на инаугурации Фернандеса.

Активизация двусторонних отношений

Приход нового правительства Аргентины во главе с президентом Альберто Фернандесом придаст новый импульс развитию отношению между Буэнос-Айресом и Москвой, добавил Косачев.

"Я не сомневаюсь, что в ближайшие месяцы произойдет очевидная активизация наших двусторонних отношений - сначала на уровне обмена соответствующими делегациями, а вслед за этим пойдет и наполнение этих отношений конкретным содержанием, которое они ожидали все последние годы", - сказал он журналистам.

Как рассказал Косачев, прибывшая в Аргентину российская делегация провела встречи с самим Фернандесом, вице-президентом и экс-главой государства Кристиной Фернандес де Киршнер, а также с главой МИД Фелипе Сола и его заместителями.

"Практически на всех встречах звучала мысль о том, что потенциал всеобъемлющего стратегического партнерства в полном объеме в последние годы реализовать не удалось. Здесь есть и определенная политическая позиция предыдущего правительства Аргентины и здесь есть, как мы услышали довольно отчетливо, определенный фактор внешнего противодействия", - сказал Косачев.

Он отметил, что темпы развития отношений и реализации совместных проектов во многом будут зависеть от финансовых возможностей, а экономика Аргентины в настоящее время переживает сложные времена. "Здесь еще много неизвестных составляющих, но то, что политическая воля с аргентинской стороны в ходе бесед с российской делегацией была проявлена предельно четко, я говорю совершенно официально", - подчеркнул Косачев.

По его словам, в ходе визита в Аргентину российская делегация также переговорила с избранным президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу и президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем. Косачев отметил, что Латинская Америка снова стала входить в число "приоритетов российской внешней политики", при этом Москва старается "вывести двусторонние отношения с теми или иными странами из-под воздействия политической конъюнктуры".

"Другое дело, что в силу реанимированной доктрины Монро нам в этом активно мешают. Латинскую Америку американцы рассматривают в качестве собственного подбрюшья, они крайне ревниво относятся к возвращению сюда России и активно противодействуют вплоть до откровенных провокаций", - добавил он.

Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября. Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию, победил, заручившись поддержкой 47,82% избирателей.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичАргентинаРоссияФернандес, Альберто
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