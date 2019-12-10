{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Лавров пошутил, что в США всегда "санкции и импичмент"

Таким образом глава МИД России ответил на реплику журналиста, что поездка министра пришлась по времени на обсуждение в США новых антироссийских санкций и импичмента в отношении президента Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что политическая жизнь в США всегда сопровождается "санкциями и импичментом". Соответствующее заявление глава МИД сделал по итогам своего рабочего визита в Вашингтон во вторник.

"Мне кажется, какой день ни выбери - по приезде в Вашингтон всегда совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом", - сказал Лавров, отвечая на реплику журналиста, что поездка министра пришлась по времени на обсуждение в США новых антироссийских санкций и импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Лавров: если США останутся на позициях Волкера по Украине, дело добром не кончится
Глава МИД России напомнил, что экс-спрецпредставить Госдепа предлагал, в частности, ввести под флагом ООН в Донбасс оккупационные войска
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС