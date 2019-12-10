Лавров пошутил, что в США всегда "санкции и импичмент"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что политическая жизнь в США всегда сопровождается "санкциями и импичментом". Соответствующее заявление глава МИД сделал по итогам своего рабочего визита в Вашингтон во вторник.

"Мне кажется, какой день ни выбери - по приезде в Вашингтон всегда совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом", - сказал Лавров, отвечая на реплику журналиста, что поездка министра пришлась по времени на обсуждение в США новых антироссийских санкций и импичмента в отношении президента Дональда Трампа.